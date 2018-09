Salzburg weiter sieglos - Dornbirn und Caps Spitze

Österreichs Eishockey-Meister Red Bull Salzburg kommt in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) weiter nicht in die Gänge! Beim Heim-0:3 gegen die Black Wings Linz verloren die „Bullen“ auch ihr drittes Spiel und blieben sogar ohne Tor. Ganz anders verläuft der Saisonstart für den Dornbirner EC und die Vienna Capitals, die nach Auswärtssiegen mit jeweils elf Punkten an der Tabellenspitze liegen.