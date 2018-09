Unterwurzacher bei WM auf Rang sieben

Kathrin Unterwurzacher hat am Sonntag bei den Judo-Weltmeisterschaften in Baku Rang sieben in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm belegt! Der Tirolerin gelang nach einem Auftakt-Freilos ein Ippon-Sieg in der zweiten Runde gegen die Polin Agata Ozdoba-Blach.