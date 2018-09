Box-Champ Joshua kündigt Powetkin K.o. an

Der Goldmedaillengewinner von 2012 in London hatte im April 2017 in einem hochklassigen Fight im Wembleystadion den früheren Langzeit-Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko vorzeitig besiegt. Klitschko war als Amateur 1996 in Atlanta Olympiasieger, Joshuas aktueller Herausforderer Powetkin wiederum erkämpfte sich 2004 bei Olympia in Athen die Goldmedaille. Im Profilager brachte es Powetkin aber trotz 34:1-Siegen (24 vorzeitig) bisher noch nie weiter als bis zum „regulären“ WBA-Champion, einem „Weltmeister der zweiten Liga“ unterhalb des WBA-Super-Champions.