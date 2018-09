Landwirt wurde in Osttirol unter Silofass begraben

Gegen 10.40 Uhr war ein Landwirt in St. Veit in Defereggen damit beschäftigt mit 100 Litern befüllte Silofässer von einem Pkw-Anhänger abzuladen. Dabei stürzte der Mann - „ein Silofass fiel auf ihn, wodurch er im Beckenbereich schwer verletzt wurde“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Landwirt wurde erstversorgt und umgehend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen. Dort wurde er stationär aufgenommen.