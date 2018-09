Rohrbach bekommt Kino und Bad nur im Doppelpack

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen die NEOS in Rohrbach-Berg. An einem Standort sollen sowohl ein Kino, als auch das Bezirkshallenbad errichtet werden. Einen Kinobetreiber haben sie an der Angel. Voraussetzung für einen Bau ist aber, dass dort auch das in der Warteschleife hängende Bad hinkommt.