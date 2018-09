Tschertschessow: „Spartak sollte auf der Hut sein“

Naturgemäß kennt er sich in der österreichischen Bundesliga so gut aus wie sonst kaum ein Russe. Das Studium der Zusammenfassungen ist für ihn ein Fix-Punkt der Woche. Und ebenso naturgemäß wird man in Moskau aufhorchen, wenn Tschertschessow vor dem Duell vor Rapid warnt: „Achtung, die Wiener sind im Europacup besser als in der Liga. Spartak sollte auf der Hut sein.“