Vertrauen in Technik: PC vor Smart-Home-Geräten

16 Prozent der Internetnutzer vertrauen demnach dem PC in puncto Datensicherheit, gefolgt von Smartphone (11,9 Prozent) und Tablet (9,4 Prozent). Diese Geräte, insbesondere der Computer, seien bei vielen Anwendern täglich in Nutzung und dadurch etabliert, schlussfolgert G Data in einer Aussendung.