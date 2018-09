Zehn Tore! ÖHB-Ass Bilyk ballert Kiel zu Heimsieg

Nikola Bilyk hat sich am Sonntag in der deutschen Handball-Bundesliga in den Vordergrund gespielt. Der 21-jährige ÖHB-Teamspieler war beim 34:20-Heimsieg von Rekordmeister THW Kiel gegen Aufsteiger SG Bietigheim mit zehn Toren der überragende Akteur. Die „Zebras“ kehrten nach zwei Niederlagen auf die Siegerstraße zurück und machten Sportchef Viktor Szilagyi ein Geschenk zu seinem 40. Geburtstag. Hier lesen Sie das Interview dazu.