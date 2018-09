...über das „Alter“:

Manchmal spür ich den 40er sehr klar. Ich bin nicht mehr so fit, weil ich nicht mehr die Zeit zum trainieren habe, was auch für mein Knie wichtig wäre. Im Trainingslager habe ich zweimal eine Athletikeinheit mitgemacht. Das war´s. Ich lege meine volle Energie in meinen Job beim THW Kiel, in meinem Kopf ist das Spielfeld. Gott sei Dank übersiedelt unsere Geschäftsstelle mit Beginn des nächsten Jahres in das neue Trainingszentrum. Dort werde ich die Möglichkeit haben, etwas für meinen Körper zu machen.