Simon Yates erstmals Vuelta-Gesamtsieger

So auch am letzten schweren Tag beim Schlussanstieg in Andorra auf den Coll de la Gallina, auf dem sich Simon Yates problemlos 23 Sekunden Rückstand auf die Vuelta-Entdeckung Mas leisten konnte. Auf Rang drei im Gesamtklassement fuhr nach insgesamt 3.249 Kilometern der Kolumbianer Miguel Angel Lopez (+2:04 Minuten).