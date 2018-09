Taekwondo-Tor! Ibras 500. Treffer ein Besonderer

Was bleibt einem noch zu sagen… Beim insgesamt 500. Treffer von Zlatan Ibrahimovic fehlen einem einfach die Worte. Patrick Swayze zeigte in seinem Film „Road House“ ähnliche Tritte, mit denen er dann seine Gegner bezwang. Toronto gewann am Ende 5:3 gegen Ibrahimovics LA Galaxy, aber in Erinnerung wird wohl am meisten das Jubiläumstor des grandiosen Schweden bleiben. Bezeichnend die Reaktion der Toronto-Fans: Alle im Stadion wollten die Wiederholung des Treffers sehen.