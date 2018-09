DS3 Crossback: Citroen-Schwester tritt mutig auf

Doch zurück zum DS3: Obwohl der expressiv gestaltete Crossback recht bullig daherkommt, ragt er mit 4,12 Meter Länge nur leicht über das klassische Kleinwagen-Format hinaus. Im Vergleich zum existierenden Dreitürer DS3 hat der grundsätzlich fünftürige Crossback 17 Zentimeter in der Länge zugelegt. Optisch erinnern an den Vorgänger nur noch das schwarze Dach und die markante Haiflosse in den B-Säulen. Ansonsten bietet der hochbeinige Crossback, der serienmäßig auf 18-Zoll-Rädern steht, einen prägnanten, großen Kühlergrill, der von so eigenwillig wie edel wirkenden Hightech-Leuchten flankiert wird. Diese setzen grundsätzlich auf LEDs, gegen Aufpreis gibt es Matrix-Technik, die unter anderem das Fahren mit Dauerfernlicht erlaubt.