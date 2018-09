Hieflau feiert das „120-Jahre-Klassentreffen“

Einladung an Hieflauer „Auswanderer“

Es sei durchaus denkbar, dass der eine oder andere Heimkehrer Lust bekomme, in dem stattlich sanierten Gebäude Fuß zu fassen, so Schreibmeier, der bei der Abwanderung die Talsohle erreicht sieht. Um den Tourismus zu fördern, der mit dem Rafting-Sport auf der Salza und dem herrlichen Nationalpark Gesäuse boomende Zugpferde hat, könnte das entlang der Straße „aufgefadelte“ Hieflau ein Ortszentrum gut gebrauchen. So auch die Diagnose von Grazer Architekturstudenten, die seit Juni auf „Expedition Heimat“ in Hieflau sind.