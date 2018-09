Bergerlebnisse mit Blick auf das Matterhorn

Gletscher schmelzen rapide dahin. Doch wir sind per von Siemens mit I-Cloud (!) gesteuerter Gornergrat-Bahn zum Rottenboden gelangt und alsbald auf dem Gletscher unterwegs. Der ist bei Weitem nicht so tückisch. Dennoch - es gilt höllisch aufzupassen. Denn die Erderwärmung reißt immer neue Spalten auf und schlägt gerade jetzt im Hochsommer gnadenlos zu. Wo in der vergangenen Woche noch eine leicht zu überquerende Eisflanke war, ist jetzt nur noch Geröll. Der Gletscher zerfließt vor unseren Augen - Bruno hat deswegen eine neue Route finden müssen. Es knirscht unter den rostigen Steigeisen, doch ich finde langsam meinen Rhythmus, gewöhne mich an die ungewöhnliche Stahlsohle. Dass ich an mein Ziel komme, verdanke ich auch meinen Bergkameraden Harald Hassenmüller, Kommunikations-Urgestein von Siemens, und Axel Höpner, meinem Kollegen vom „Handelsblatt“ in Deutschland. Sie spornen mich an, und versichern mir immerzu, dass ich es schaffen werde.