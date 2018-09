Initiative hilft Kärntner Kindern mit Übergewicht

Immer mehr Kinder sind von Übergewicht betroffen. Neben den gesundheitlichen Problemen leiden sie meist auch unter seelischen Defiziten, an Verlusten des Selbstwertgefühles und sind oft Mobbing-Opfer. Die Initiative „Down & Up“ bietet diesen Kindern daher wieder Hilfe an - in Klagenfurt und St. Veit. Ein Team von Spezialisten begleitet Übergewichtige im Alter von acht bis 17 Jahren und deren Angehörige auf ihrem Weg zu einem besseren, erfüllten Leben. Dank der Zusammenarbeit mit der GKK ist das Angebot kostenlos!