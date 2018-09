Zuschauer-Rekord bei US Open zum 50-Jahr-Jubiläum

Zum 50-Jahr-Jubiläum der US Open in New York freut sich der US-Tennisverband (USTA) über den fast erwarteten neuen Zuschauer-Rekord. Nach dem massiven Umbau in den vergangenen fünf Jahren sind während der zwei Hauptbewerb-Wochen nicht weniger als 732.663 Fans nach Flushing Meadows gekommen.