Dänemark: Statt Streik ein 2:0 über Wales!

Dänemarks Fußball-Nationalteam hat nach einer chaotischen Woche am Sonntag doch noch Grund zur Freude gehabt. Die nach einem ausgesetzten Vertragsstreit mit dem nationalen Verband in Bestbesetzung angetretenen Dänen haben ihr erstes Pflichtspiel nach dem verlorenen WM-Achtelfinale in der Nations League gewonnen. Christian Eriksen traf beim 2:0 gegen Wales in Aarhus doppelt (31., 63./Elfmeter).