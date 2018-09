Yates holt Vuelta-Führung mit Etappensieg zurück!

Pernsteiner 22.

Bester Österreicher war erneut Hermann Pernsteiner vom Team Bahrain. Der 28-Jährige wies als Tages-17. 2:27 Rückstand auf und liegt in der Gesamtwertung mit 10:30 Rückstand auf Rang 22. Am Sonntag steht die dritte Bergetappe in Folge auf dem Programm. Der Anstieg nach Lagos de Covadonga ist einer der höchsten Kategorie.