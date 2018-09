Spartan Race: Die irrste Schlammschlacht der Welt

Event sorgt in der Region für 20.000 Nächtigungen

„Als wir vor Jahren die Idee eines Spartan Race in Oberndorf hatten, haben uns viele belächelt“, erinnert sich OK-Boss Helge Lorenz, der auch den Ironman Austria mitbegründet hat. Heute lacht niemand mehr! „Mit über 10.000 Teilnehmern an allen drei Tagen zählt das Spartan Race zu den drei größten Ausdauersport-Veranstaltungen in ganz Österreich“, ist Lorenz sichtlich stolz. Auch aus touristischer Sicht ein Erfolg: Samt Begleitpersonen sorgt das Event laut Veranstalter für 20.000 zusätzliche Nächtigungen in der Region.