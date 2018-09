US-Golfplatz beliefert Spieler mittels Drohne

Golfspieler des King‘s Walk Golf Course in Grand Forks im US-Staat North Dakota können sich ab 15. September bequem Essen und Getränke liefern lassen - per Drohne. Bestellt wird per App, die Liefergebühr beträgt drei US-Dollar (2,60 Euro). Rund zehn Minuten später wird die Bestellung an gewünschter Stelle des 18-Loch-Golfplatzes „abgeseilt“. Die Drohne selbst fliegt übrigens in knapp 100 Metern Höhe, um nicht von Golfbällen abgeschossen zu werden. Sollte die sechswöchige Testphase erfolgreich verlaufen, könnten die Fluggeräte die bisherige Lieferung per Golfcart ablösen.