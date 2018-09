Nationalteam mit Traumstart in den heißen Herbst

Die Abwehr-Dreierkette, in der diesmal überraschend Ilsanker begann, steht. Auf Hinteregger, Prödl (nach Seitenwechsel Dragovic) ist Verlass. Im Mittelfeld dürften rechts Lainer und links Alaba gesetzt sein, zentral vertritt Grillitsch den verletzten Baumgartlinger. Möglich, dass Dienstag der defensivere Ilsanker statt des offensiven Zulj beginnt. Vorne hinterließen Schöpf, Burgstaller und Arnautovic einen positiven Eindruck, es wäre keine Überraschung, wenn das Trio auch in Zenica in der Startelf steht. Für den Teamchef hat der Test seinen Zweck erfüllt: „Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Mit der ersten Hälfte war ich nur bedingt zufrieden, da war es nur defensiv okay, haben wir aber zuwenig für die Offensive getan, das haben wir dann besser gemacht.“