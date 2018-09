0:0 bei Deutschland gegen Weltmeister Frankreich

Vize-Weltmeister Kroatien holt Test-1:1 bei Portugal

Kroatien blieb indes im ersten Spiel nach dem Gewinn des Vize-Weltmeistertitels in Russland sieglos. Die Truppe von Trainer Zlatko Dalic trennte sich am Donnerstagabend in einem Test in Sao Joao da Venda von Europameister Portugal 1:1. Ivan Perisic (18.) brachte die Kroaten in Führung, Abwehrspieler Pepe (32.) gelang noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich. Bei Portugal fehlte Superstar Cristiano Ronaldo. Die Niederlande setzten sich im Test gegen Peru 2:1 durch. Memphis Depay sorgte mit einem Doppelpack (60., 83.) in Amsterdam für die Wende und Entscheidung. Mittelfeldspieler Wesley Sneijder gab bis zur 62. Minute seine Abschiedsvorstellung im „Oranje“-Dress. Nach 134 Partien im Team ist für den 34-jährigen Rekordnationalspieler Schluss.