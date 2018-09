Trump will soziale Netzwerke unter die Lupe nehmen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will einen angeblich manipulativen Umgang sozialer Netzwerke mit politischen Inhalten untersuchen. Das Justizministerium in Washington kündigte am Mittwoch an, es werde dem Verdacht nachgehen, dass diese Dienste gezielt „den freien Austausch von Ideen ersticken“. Twitter-Chef Jack Dorsey wehrte sich energisch gegen diesen Verdacht.