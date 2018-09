Schiedlberger Reha-System macht weltweit Schule

Patienten setzen eine EEG-Haube auf, ihre Muskeln werden mittels auf der Haut platzierten Elektroden stimuliert. Dazu wird am Bildschirm die Bewegungsvorstellung sichtbar, weil Gehirn-Computer-Schnittstellen es möglich machen, dass aufgrund von Gedanken Signale gesendet werden, die das Gerät versteht und verarbeiten kann. „Das Gehirn lernt so wieder, Bewegungen durchzuführen“, erzählt Christoph Guger. Die in Schiedlberg entwickelte Technologie ist ab heute auch am Ars-Electronica-Festival in Linz erlebbar.