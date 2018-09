Google wird 20: 20 Tipps für die perfekte Suche

Am 4. September 1998 erblickte Google das Licht der Welt. 20 Jahre später dominiert die Suchmaschine das Internet wie keine andere. Google kann inzwischen jedoch weit mehr, als nur Suchtreffer auszuspucken - und rechnet z.B. auf Wunsch Währungen um, verrät, wie spät es aktuell in London, Tokio oder New York ist oder wann die Sonne aufgeht, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wie es geht, erfahren Sie anlässlich des 20. Geburtstags von Google in unseren 20 Tipps für die perfekte Suche.