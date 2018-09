Flugzeug-Absturz: Ein Ahorn war der letzte Zeuge

BMW-Motorenwerk bei München war das Ziel

Demnach hob die viermotorige B24-H Liberator (Sierennummer 41-28930) am 19. Juli 1944 in Spinazzola in Italien ab. Ziel war das BMW-Flugzeugmotorenwerk in Allach bei München. Nach einem Flak-Treffer fiel Motor 4 aus, dann auch Motor 1. Pilot William C. Weldon aus Texas verließ den Verband aus 16 Maschinen und wollte offenbar via Gerlos den Alpenhauptkamm ins rettende Italien überqueren, doch es reichte nur mehr bis in den langen Grund in der Kelchsau - Absturz um 12.15 Uhr!