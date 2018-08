US-Embargo treibt ZTE in die roten Zahlen

US-Strafmaßnahmen gegen ZTE haben dem chinesischen Handy- und Netzwerkbauer ein Rekordminus eingebrockt. In der ersten Jahreshälfte häufte das Unternehmen einen Nettoverlust von umgerechnet rund 979 Millionen Euro an. Schon im laufenden dritten Quartal will der Konzern aber wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren, wie ZTE am Donnerstag in Aussicht stellte.