Tausend „Rote Sterne“ zogen durch die Stadt

Ausnahmezustand am Mittwoch in der Stadt Salzburg. Der Grund: das Match der Bullen gegen Roter Stern Belgrad. Bereits um 10 Uhr trudelten die ersten der insgesamt 9000 serbischen Fans beim Stadion ein. Doch der Vorspann zum „Hochrisiko-Spiel“ mit einem Großaufgebot an Polizei verlief ohne Turbulenzen.