Wiener Kindertheater träumt „Sommernachtstraum“

In der Mittsommernacht ist, einem alten keltischen Brauch zufolge, alles erlaubt: Gesellschaftliche Tabus sind eine Zeitlang außer Kraft gesetzt, dunkle Mächte beherrschen die Szene, und das chaotisch Triebhafte triumphiert über die ordnende Vernunft. Die über 100 Ensemblekinder des Wiener Kindertheaters entführen Sie diesmal in ein Stück, in dem Traum und Wirklichkeit verschwimmen, Elfen Unmögliches möglich machen, wo auch Herrscher an die Macht der Liebe glauben und sich sogar die wunderschöne Titania in einen Esel verliebt!