Damit genießen Sie die Wiesn-Brotzeit zuhause!

Mit diesem Bierzapfhahn heißt es ab jetzt auch Zuhause: O‘zapft is! In diesem Zapfhahn bleibt das Bier nicht nur besonders lange kühl, sondern auch frisch. Denn das vakuumversiegelte Frischefass schützt den Inhalt vor Luft, wodurch Sie das Bier bis zu 30 Tage lang aufbewahren können. In die Zapfanlage passt ein 6-Liter-Fass, welches in unterschiedlichen Sorten erhältlich ist. Die Handhabung ist besonders einfach und hygienisch, da mit jedem neuen Fass ein neuer Schlauch mitgeliefert wird. Die digitale Anzeige hält Sie stets über die Temperatur und den Füllstand auf dem Laufenden. Hat das Bier die optimale Temperatur, leuchtet die Anzeige grün und Sie müssen nur noch zapfen.



Maße: 28,6 x 49,3 x 44,4 cm

Fassungsvermögen: 6 Liter

Gewicht: 8,32 Kg

Preis: 219, 92 €

Hier geht‘s zum Produkt.