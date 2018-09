Ansturm auf das größte Volksfest der Welt

In München hat am Samstag das 185. Oktoberfest begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zapfte um 12 Uhr das erste Fass Wiesn-Bier an und eröffnete damit das größte Volksfest der Welt. Der Andrang zum größten Volksfest der Welt war schon Stunden vorher enorm. 600 Polizisten sichern die Veranstaltung.