Brandstifter setzten Motorrad in Flammen

Die Tat hatte sich gegen 1.40 Uhr in der Früh vor dem Haus in Braunau zugetragen. Unbekannte setzten ein dort abgestelltes Motorrad in Flammen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Stadtzentrum. Herbeigerufene Polizisten versuchten die Flammen mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen.