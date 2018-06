„Geheimes besser vor Zugriff der Justiz schützen“

Gridling verwies bei der Pressekonfernz am Donnerstagvormittag darauf, dass die Strafprozessordnung zwar Berufsgeheimnisse von Rechtsanwälten und Ärzten schütze, nicht aber ausländische Staatsgeheimnisse. Das sei „eine Lücke, die wir rechtlich schließen sollten, sodass ein Schutz von klassifizierten Informationen in einem Strafverfahren sichergestellt ist“. In der aktuellen Causa - die Hausdurchsuchung beim BVT, bei der angeblich „wahllos Akten“ mitgenommen worden seien sowie laut jüngsten Berichten die komplette Serverlandschaft abgebaut werden hätte sollen - gebe es nun eine „gute Lösung“.