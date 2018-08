Toyota steckt 500 Mio. Dollar in Ubers Robo-Autos

Toyota setzt bei der Entwicklung des autonomen Fahrens auf eine erweiterte Partnerschaft mit Uber. Der japanische Autobauer will 500 Millionen US-Dollar (rund 430 Millionen Euro) in den US-Fahrdienstvermittler investieren, wie Toyota am Dienstag in Tokio mitteilte. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits in anderen Bereichen zusammen.