Blaues Rattengift: Alarm in Kalsdorf

In der Nähe von Wildon gab es gestern allerdings einen neuen Fall: Aufmerksame Passanten haben in Kalsdorf in einem Garten blaues Rattengift gefunden - am Straßenäckerweg, in dem sich eine große Siedlung befindet und der von den Kalsdorfern auch gerne als Spazierweg genutzt wird. Tiere kamen bisher zum Glück nicht zu Schaden, in Kalsdorf wurden zuletzt aber mehrere Fälle von ausgestreutem Tiergift bekannt. Sollten noch weitere Köder gesichtet werden, bittet die Polizei um sofortige Alarmierung.