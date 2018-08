Handball-Ass Frimmel: Dieses Tattoo gibt Kraft!

Die Zeit der Veränderung ging Österreichs Handball-Ass Seppo Frimmel unter die Haut. Nach dem emotionalen Abschied von seinem Herzensklub Westwien begab er sich in der Sommerpause in die Hände von Helmut Zeiner. Besser bekannt als „Slim Heli“, bei dem sich auch Fußball-Star Marko Arnautovic Tattoos stechen ließ. Sternzeichen und Glückszahlen seiner Liebsten zieren nun den Unterarm Frimmels. „Alles, was für mich Bedeutung hat!“