Feig? Boxer „flieht“ beim Start-Gong aus dem Ring

Wie überall sonst im Leben kommt man auch im Box-Sport mal leichter und mal schwerer zu Erfolgen - so leicht wie der nigerianische Schwergewichtler Efe Ajagba (24) ist allerdings in der Geschichte des Boxens wohl noch niemand zu einem Sieg gekommen! Eigentlich hätte er sich bei der Warriors Boxing Veranstaltung in Minneapolis (USA) mit Curtis Harper duellieren sollen, doch der US-Amerikaner entschied sich beim Eröffnungs-Gong des Kampfes dafür, einfach abzuhauen…