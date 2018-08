Sohn findet verschollene Leiche des Vaters online

„Es war zwei oder drei Uhr morgens. Ich rief die Nummer an, die mit den Fotos gepostet wurde“, erinnert sich Sánchez. Am anderen Ende der Leitung meldete sich Cesar Ortigoza (44) von der NGO Los Armadillos aus Vista in Kalifornien. Er fährt mit einer Gruppe von rund 15 Freiwilligen regelmäßig in die Wüste, um im Grenzgebiet nach Verunglückten zu suchen. Finden sie menschliche Überreste, suchen sie so gut es geht nach den Hinterbliebenen.