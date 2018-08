Unterschiede zwischen Raten- und Rahmenkredit

Geld, wann und wofür man will

Wer sich hin und wieder etwas leisten will, aber keinen konkreten Wunsch hat, für den kommt ein Rahmenkredit infrage. Auch hier wird die Kreditsumme vertraglich festgelegt. Wann man wie viel Geld in Anspruch nimmt, ist hingegen nicht vorgeschrieben. Und wenn die volle Summe unangetastet auf dem Kreditkonto bleibt, fallen auch keine Zinsen an. Im Prinzip ist der Rahmenkredit eine Art Dispo.