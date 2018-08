Fotobuch-Apps im Test: 2 von 7 sind durchgefallen!

Das Smartphone hält auch in der Fotobuch-Welt Einzug: Immer häufiger werden Fotobücher nicht mehr am Computer, sondern per Handy-App gestaltet. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben daher sieben beliebte Android-Apps getestet - zwei davon konnten die Tester nicht überzeugen. Auch ein Preisvergleich lohnt sich.