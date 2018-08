Kinderbetreuung: Länder bekommen 142,5 Mio. Euro

Nach langem Gezerre haben sich Bund und Länder nun offiziell auf die Mittel für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung geeinigt. Eckpunkte sind, dass der Bundesbeitrag in den kommenden vier Jahren nun doch nicht reduziert wird, die Länder mehr zahlen und ein Kopftuchverbot kommt. Der Bund stellt den Ländern 142,5 Millionen Euro zur Verfügung, teilte die Regierung am Freitag mit. Die Länder erhöhen ihren Finanzierungsschlüssel von 35 auf 52,5 Prozent, wodurch in Summe 180 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden sollen.