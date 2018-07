Bund-Länder-Streit um Kinderbetreuung wird härter

Die Bundesländer haben in den vergangenen Tagen und Wochen bereits mehr als deutlich gemacht, was sie von den Vorgaben des Bundes in Sachen Kinderbetreuung halten - nämlich gar nichts. Am Montag gibt es dazu eine gemeinsame Stellungnahme. Kritisiert wird dabei nicht nur die Kürzung in der Höhe von 30 Millionen Euro.