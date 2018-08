Kein Jobkiller: Neue Arbeit durch Digitalisierung

Um in Zeiten der Digitalisierung nicht unterzugehen, bedarf es laut Accenture aber auch Anreize aus Verwaltung und Regierung. Zunehmende Regulierung in Europa sei dabei ein Hemmnis für Wachstum und Innovation. Drei Viertel der von Accenture befragten Manager hätten angegeben, sich in den nächsten drei Jahren aufgrund neuer Vorschriften aus dem Markt zurückzuziehen, einen Eintritt zu verschieben oder ganz auf ihn zu verzichten. Vor diesem Hintergrund müsse die Politik ein innovationsfreundliches Klima schaffen, um den Standort Österreich und Europa zu stärken, forderte Zettel.