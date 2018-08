Drogenhandel in Kärnten: Kickl greift durch!

Die schreckliche Serie an Drogenopfern in Kärnten ruft jetzt Innenminister Herbert Kickl auf den Plan. Im Interview mit der „Krone“ kündigt der aus Radenthein stammende Innenminister eine ganze Reihe von Maßnahmen an, um die Dealer aus dem Verkehr zu ziehen. Für die Kriminellen brechen harte Zeiten an.