Drogen-Interview: „Es hat mit Kiffen angefangen“

Kommt man bei uns leicht an Drogen?

Ja, es sind genug dunkelhäutige und weiße Verkäufer unterwegs. Man muss sich nur abends umsehen. Irgendwo steht immer wer an der Ecke. Egal, ob am Heiligengeistplatz, in St. Ruprecht oder am Bahnhof. Teilweise laufen die Deals auch im Auto. Man fährt eine Runde, damit einen niemand sieht.