Heuer mehr Drogentote als im ganzen Jahr 2017

13. Drogentoter in Kärnten

Wie berichtet wurde am Sonntag gegen 21 Uhr ein 23-Jähriger tot in Bad St. Leonhard aufgefunden. Die Obduktion ergab nun eine Intoxikation durch Drogenersatzmittel. „Spuren einer Gewalteinwirkung bzw. äußere Verletzungsmerkmale wurden nicht festgestellt“, heißt es seitens der Polizei.