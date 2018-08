Wie wir den Drogen-Wahnsinn stoppen können

Die Drogenproblematik in Kärnten beschäftigt nicht mehr nur die Szene und Polizeibeamten, sondern inzwischen auch die Politik. Heuer sind bereits 14 Menschen an Drogenkonsum gestorben. „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher erklärt warum wir einfach berichten müssen, was dringend getan werden sollte und wie wir alle reagieren könnten.