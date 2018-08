Mit Auto mehrmals überschlagen: Vier Verletzte

Das Fahrzeug durchschlug einen Maschendrahtzaun und kam schließlich auf den Rädern am Sportplatz von Neuhaus in der Wart zu stehen. Der Lenker aus Ungarn wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.