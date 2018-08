Politiker fordern schärferes Drogengesetz

Unfassbare 14 Menschen starben heuer in Kärnten bereits an Drogen. Gesundheitsreferentin Beate Prettner warnt trotzdem vor dem „Schüren von Panik und erschütterndem Populismus“. Am 11. September werde man ohnehin eine Resolution verabschieden, in der strengere Strafen für Dealer eingefordert werden. Ja, dann.