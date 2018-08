Cobra im Einsatz bei Drogenrazzia in Klagenfurt

Die beiden Männer stehen in Verdacht harte Drogen - darunter Heroin und Kokain - im Stadtteil St. Ruprecht verkauft zu haben. Bei der Hausdurchsuchung in den frühen Morgenstunden am Dienstag fanden Polizeibeamte 100 Gramm Kokain und mehrere tausend Euro, die von Suchtmittelverkäufen stammen.